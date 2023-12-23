Meteoroloji 3 il için fırtına uyarısında bulundu

Kaynak: İHA
Meteoroloji 3 il için fırtına uyarısında bulundu
Karadeniz’de üç il için Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Kastamonu, Sinop ve Samsun fırtına uyarısında bulundu.

Bölge Müdürlüğü, ‘Fırtına’ başlığıyla duyurduğu uyarıda, “Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın yarın (Pazar (24.12.2023) günü) öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazartesi (25.12.2023) günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Fırtınanın, 24 Aralık Pazar günü başlayıp, 25 Aralık Pazartesi günü sonlanması bekleniyor.

Sinop Valiliği tarafından yapılan uyarıda ise, “Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına ile beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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