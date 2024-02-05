Meteoroloji 6 il için uyardı! Çok kuvvetli yağmur ve kar vuracak…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen bilgilere göre, bugünün akşam saatlerinden itibaren özellikle doğu ilçelerinde Rize ve Artvin’in kuzeyinde yoğun yağmur ve sağanak yağışı, 700 metre ve üzeri rakımlı yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Bu gece itibariyle Bayburt’un çevresi, Erzurum ve Kars’ın kuzey bölgeleri ile Ardahan’da yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli ve yoğun yağışların sebep olabileceği olumsuzluklar arasında ulaşımda aksamalar, yüksek rakımlı yerlerde buzlanma ve don olayı, tipi, eğimli ve kar örtüsünün kalın olduğu bölgelerde çığ düşmesi, sel, heyelan, su baskını ve çatı uçması gibi durumlar bulunuyor. Bu nedenle söz konusu bölgelerde yaşayanların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.