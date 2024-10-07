Meteoroloji 7 ili uyardı! Sağanak ve fırtına geliyor…

Son değerlendirmelere göre, bugün Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile 4 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, 3 ilde ise yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde yağışla birlikte 2-4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Kütahya, Manisa, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 26, en düşük 14; İstanbul'da en yüksek 24, en düşük 18; İzmir'de en yüksek 29, en düşük 19 derece olacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak. Yağışların, Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, kuzeybatı kesimlerde ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

• Edirne: Parçalı bulutlu, 25°C

• İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24°C

• Kırklareli: Parçalı bulutlu, 24°C

• Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli, 25°C

Ege: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu. Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

• Afyonkarahisar: Parçalı ve az bulutlu, 26°C

• Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 31°C

• İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 29°C

• Muğla: Parçalı ve az bulutlu, 27°C

Meteoroloji saat vererek uyardı: Güneşe aldanmayın çok fena sağanak geliyor (5 Ekim 2024 hava durumu)

Akdeniz: Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

• Adana: Az bulutlu ve açık, 35°C

• Antalya: Parçalı ve az bulutlu, 29°C

• Hatay: Az bulutlu ve açık, 33°C

• Mersin: Az bulutlu ve açık, 32°C

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

• Ankara: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, 26°C

• Çankırı: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C

• Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25°C

• Konya: Parçalı ve az bulutlu, 28°C

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

• Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli, 21°C

• Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli, 24°C

• Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli, 23°C

• Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli, 22°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

• Amasya: Parçalı bulutlu, 31°C

• Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27°C

• Tokat: Parçalı bulutlu, 30°C

• Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26°C

Doğu Anadolu: Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat vererek uyardı: Güneşe aldanmayın çok fena sağanak geliyor (5 Ekim 2024 hava durumu)

• Erzurum: Az bulutlu, 22°C

• Kars: Az bulutlu, 22°C

• Malatya: Parçalı ve az bulutlu, 29°C

• Van: Az bulutlu, 22°C

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

• Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 33°C

• Gaziantep: Az bulutlu ve açık, 33°C

• Siirt: Az bulutlu ve açık, 32°C

• Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 34°C