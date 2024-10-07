Meteoroloji danışmanı ilk kar yağışı için tarih verdi! Kış geliyor montları hazırlayın

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul bu kışın La Nina etkisiyle birlikte geçen yıla göre daha soğuk olacağını söyledi.

Şen, ocak ayından önce İstanbul'da kar beklenmediğini, ocak ayı için ise 1-2 gün kar yağabileceğini açıkladı.

HAVA SICAKLI ORTALAMANIN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Ayrıca Şen, kışın hava sıcaklıklarının yine ortalamaların üzerinde seyredebileceğini de belirtti.

OCAK AYINI İŞARET ETTİ

İstanbul’da yılbaşından önce kar yağışı beklenmediğini söyleyen Orhan Şen, ilk kar için ise ocak ayına dikkat çekti.

Prof. Dr. Şen, “Ekim ayında sıcaklıklar yüksek kalacak. Ocak ayında İstanbul’da 1-2 gün kar yağma olasılığı var. Bu karın yerde tutup tutmayacağı belirsiz, ama havada göreceğiz” şeklinde konuştu.