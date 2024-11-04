Meteoroloji açıkladı! 5 il için kar yağışı uyarısı (4 Kasım 2024)

Meteoroloji Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevreleri için yağış uyarısında bulunurken, bazı illerin yüksek kesimleri için karla karışık yağmur ve kar beklendiğini duyurdu.

SOĞUK HAVA YURDUMUZA GELDİ

Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ülkemize geldi. Meteoroloji yeni veri tahminlerini güncelledi. Yurdumuzun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor.

5 İL İÇİN KAR UYARISI

Rize, Artvin, Bitlis, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin yaşanacağı da aktarıldı. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) rüzgarın esmesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde olacak;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis etkili olacak. İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) rüzgarın esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacak.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin (Sinop-Zonguldak) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtiliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar (Van-Bitlis) şeklinde olması tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçerken, Hakkari’de yağışların kar olacağı bekleniyor.