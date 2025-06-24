Meteoroloji açıkladı: Afrika üzerinden geldi! 'Ölümcül sonuçlar doğurabilir'

Afrika üzerinden yurdumuza giriş yapacak olan sıcaklıklar geldi. Akdeniz ve Ege’de özellikle Çarşamba, perşembe ve cuma günleri rekor sıcaklık değerlerine ulaşacak. İstanbul’da ise sıcaklığın 34 derecelere çıkacağı aktarıldı. Uzmanlar ise sıcaklığın yoğun olduğu öğle saatlerinde kronik veya herhangi bir hastalığı olan kişilerin çıkmaması konusunda uyarıyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yaptığı hava tahmininde yurt genelinde yağış beklenmediğini açıkladı. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği de aktarıldı. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esecek.

AFRİKA BİZİ KAVURACAK

Afrika üzerinden kavurucu sıcaklar dün yurda giriş yaptı. Bugün hafif etkisini gösterse de özellikle Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri rekor sıcaklıkların olacağı aktarılıyor. İzmir’de sıcaklıkların Çarşamba günü 41 derecelere geleceği aktarıldı. İstanbul’da ise sıcaklığın 34 derecelere gelmesi bekleniyor.

'ÖLÜMCÜL RİSKLER DOĞURABİLİR'

Sıcaklıkların bu derece yüksek olması ise uzmanların daha önceki sıcaklık uyarılarını akla getirdi. Aşırı sıcakların yaşlı ve kronik sıkıntısı olanlarda ölümcül riskler doğurabileceği uzmanlarca belirtiliyor. Bu noktada saat 10.00 ile 16.00 arası dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşlar uyarılıyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık