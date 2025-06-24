Meteoroloji açıkladı: Afrika üzerinden geldi! 'Ölümcül sonuçlar doğurabilir'

Afrika üzerinden yurdumuza giriş yapacak olan sıcaklıklar geldi. Akdeniz ve Ege’de özellikle Çarşamba, perşembe ve cuma günleri rekor sıcaklık değerlerine ulaşacak. İstanbul’da ise sıcaklığın 34 derecelere çıkacağı aktarıldı. Uzmanlar ise sıcaklığın yoğun olduğu öğle saatlerinde kronik veya herhangi bir hastalığı olan kişilerin çıkmaması konusunda uyarıyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yaptığı hava tahmininde yurt genelinde yağış beklenmediğini açıkladı. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği de aktarıldı. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esecek.
AFRİKA BİZİ KAVURACAK
Afrika üzerinden kavurucu sıcaklar dün yurda giriş yaptı. Bugün hafif etkisini gösterse de özellikle Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri rekor sıcaklıkların olacağı aktarılıyor. İzmir’de sıcaklıkların Çarşamba günü 41 derecelere geleceği aktarıldı. İstanbul’da ise sıcaklığın 34 derecelere gelmesi bekleniyor.
'ÖLÜMCÜL RİSKLER DOĞURABİLİR'
Sıcaklıkların bu derece yüksek olması ise uzmanların daha önceki sıcaklık uyarılarını akla getirdi. Aşırı sıcakların yaşlı ve kronik sıkıntısı olanlarda ölümcül riskler doğurabileceği uzmanlarca belirtiliyor. Bu noktada saat 10.00 ile 16.00 arası dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşlar uyarılıyor.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık