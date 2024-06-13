Meteoroloji Aydın'ı uyardı: Şiddetli gelecek

Kaynak: İHA
Meteoroloji Aydın'ı uyardı: Şiddetli gelecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın'a şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı.

MGM tarafından Aydın’ın doğu kısımlarında yarın öğlenden sonra rüzgarın kısa süreli kuvvetli şekilde esmesinin beklendiği açıklandı.
MGM tarafından yapılan açıklamada Aydın'da çatı uçmalarına karşın vatandaşlar uyarıldı: “Yapılan son değerlendirmelere göre; 14.06.2024 Cuma günü öğle saatlerinden sonra Aydın’ın Doğu kesimlerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi

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