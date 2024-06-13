Meteoroloji Aydın'ı uyardı: Şiddetli gelecek

MGM tarafından Aydın’ın doğu kısımlarında yarın öğlenden sonra rüzgarın kısa süreli kuvvetli şekilde esmesinin beklendiği açıklandı.

MGM tarafından yapılan açıklamada Aydın'da çatı uçmalarına karşın vatandaşlar uyarıldı: “Yapılan son değerlendirmelere göre; 14.06.2024 Cuma günü öğle saatlerinden sonra Aydın’ın Doğu kesimlerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi