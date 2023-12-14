Meteoroloji bangır bangır uyardı. Yarın İstanbul'u vuracak

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mine Akcan
Meteoroloji bangır bangır uyardı. Yarın İstanbul'u vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sarı kodlu uyarı yaparken, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli, olmaları istendi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Kırklareli'nin kuzeyinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) yağış beklendiği bildirildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise:

“Bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, 15.12.2023 Cuma sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale, Cuma öğleden sonra Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) yağış bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Cumartesi sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç kesimleri, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların Cumartesi gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” dendi.

KUZEY EGE’YE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genele Müdürlüğü tarafından Kuzey Ege için fırtına uyarısı yaptı.

Müdürlük açıklamasında , “Kuzey Ege’de rüzgarın (14.12.2023) Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

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