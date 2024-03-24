Meteoroloji bölge bölge uyardı. Yağmur ve kar şiddetli geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji bölge bölge uyardı. Yağmur ve kar şiddetli geliyor
Meteoroloji’nin yaptığı son tahminlerde sağanak yağış ve kar uyarısı yer aldı. Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-6 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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