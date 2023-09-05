Meteoroloji ‘çok şiddetli geliyor’ diyerek uyardı. İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un kuzeyi için şiddetli sağanak yağış beklediklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

İstanbulluların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği, bu akşam ile gece saatlerinde kentin kuzey kesiminde beklenen kuvvetli sağanak yağışla ilgili vatandaşları uyardı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Valilik, şunları kaydetti:

"Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."