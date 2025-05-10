Meteoroloji 'dikkat' diyerek uyardı! Bu illerde yağmur şakır şakır yağacak! (10 Mayıs 2025)

Beklenen soğuk hava bugün öğle saatlerinde ülke genelinde etkili olmaya başlayacak. Başta İstanbul olmak üzere; Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yağışlar çok kuvvetli olacak. Dışarı çıkarken, şemsiye almayı unutmayın.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü veri tahminine göre; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Göller Yöresi, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van’ın doğusu, Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
YAĞIŞLAR ÇOK KUVVETLİ OLACAK
Yağışların; Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani su baskını ve sel konusunda vatandaşlar uyarıldı.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara’da kuzey yönlerden, İç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), iç Anadolu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği de belirtildi.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Kırklareli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat yer yer 70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ve Göller yöresi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat yer yer 70 -80 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Konya ve Karaman haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat yer yer 70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat yer yer 70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli şeklinde (40-60 km/saat yer yer 70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu