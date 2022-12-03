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Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara'nın doğusu, (Çorum hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Yozgat ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 08:24
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
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CNN'in haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin az bulutlu, Marmara'nın doğusu, (Çorum hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Yozgat ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Çok bulutlu ve bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 14°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 11°C
Çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 23°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, (Çorum hariç) bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TOKAT °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 16°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu

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