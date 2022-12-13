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Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu ve Batı Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 13:07
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. Doğu ve Batı Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor

Akdeniz için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, etkisini de öğlen saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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