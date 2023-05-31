Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Birden bastırdı ve her taraf göle döndü

İzmir'in Çiğli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri suyla doldu. Sürücüler de caddelerde biriken su nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Birden bastırdı ve her taraf göle döndü

DHA’nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarısının ardından İzmir'de, öğleden sonra yağmur etkili oldu. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Çiğli ilçesinde bazı sokak ve caddeler suyla kaplandı, sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Köyiçi Mahallesi'nde ev ve iş yerini su basarken, çok sayıda araç, caddelerde biriken suya gömüldü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Bölge halkı, su basan ev ve iş yerlerinde, kendi imkanlarıyla suları tahliye etti. Belediye ekipleri, yağışın ardından teyakkuza geçti. Her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten kişiler, altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.

'MAĞDUR OLUYORUZ'

Mahallede yaşayan Sakine Özyurt (55), "Evlerimize ve iş yerlerimize sular girdi. Rögarlar yetersiz. Doluyor. Taştan sular hep evlerimize, dükkanlarımıza giriyor. Her sene böyle mağdur oluyoruz. Lütfen buna bir çare bulunsun" dedi.

Esnaf Erdem Balyacı (42) ise "Rögarlar taştı. Sel suyu etkili oldu. Evlere ve iş yerlerine sular girdi. Felaket yaşadık" derken; Nurullah Altun (45) da "Her sene aynı. Rögarlar hep tıkanıyor. Önceden bir çalışma yaptılar ama yine çare bulamadılar. Dükkanımızı ev su basıyor. Sürekli tadilat yapıyoruz bıktık. Buna bir çare bulmaları lazım. Biz kendi imkanlarımızla onarıyoruz" diye konuştu. Esnaf Özgür Kaplan (45) ise "Yine dükkanımıza su bastı. Rögarlar taştı. Zarar büyük" dedi.

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