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Kerem Ökten yine bildi. Ne dediyse tek tek çıktı

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden nasıl bir kış geçireceğimizin yanıtlarını vermişti, o tahminler tek tek çıktı. Ökten, "Gömlek de giyip işe gideceğiz, Atkı ve bere de..." demişti. 

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 13:47
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Meteoroloji Kahini Kerem Ökten'in dedikleri yine çıktı

Kerem Ökten yine bildi. Ne dediyse tek tek çıktı
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İstanbul soğuk ve yağışlı havaya teslim oldu. İstanbul'da yağmurlu ve soğuk hava, yerini güneşli bir havaya bıraktı. Sabah, soğuk havanın ve yağışın etkisinde olan İstanbul'da şuan güneşli bir hava hakim...

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten'in günler öncesinden yaptığı tüm tahminler doğru çıktı. 

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden, hava tahminlerinde bulunmuştu.

Kerem Ökten, adeta nasıl bir 'kış' yaşayacağımızın sinyallerini vermişti.

Ökten, hava olaylarını tahmin etmesiyle gündeme damgasını vurdu.

Ökten, "Önümüzdeki Kış cephesel kar yağışları bekleniyor. Yani Marmara ve Ege bölgeleri yoğun kar alacak. Belediyeler bu doğrultuda tuz stoklaması yapmalı. Bu Kış bazen bahar havasında, bazen de yoğun kar yağışları göreceğiz. Gömlek de giyip işe gideceğiz, Atkı ve bere de..." ifadelerini kullanmıştı. 

"BU KIŞ BAZEN BAHAR HAVASINDA, BAZEN DE YOĞUN KAR YAĞIŞLARI GÖRECEĞİZ"

İşte Ökten'in o paylaşımları: 

"İstanbul'da hava yarın sabah soğuyacak. Sabah 7'de lodos eserken; sabah 8'de hızla Karayel'e dönecek. Evden ince kıyafetle çıkmayın lütfen. 1 saatte hava çok değişecek. Hastalık riski var. #İstanbul

Önümüzdeki Kış cephesel kar yağışları bekleniyor. Yani Marmara ve Ege bölgeleri yoğun kar alacak. Belediyeler bu doğrultuda tuz stoklaması yapmalı. Bu Kış bazen bahar havasında, bazen de yoğun kar yağışları göreceğiz. Gömlek de giyip işe gideceğiz, Atkı ve bere de..."

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