Meteoroloji kara haberi verdi. Cehennem sıcakları devam edecek

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kara haberi verdi. Önümüzdeki hafta boyunca cehennem sıcakları devam ederken, termometreler mevsim normallerinin 3 - 6 derece üstünü gösterecek.

KAYNAK: DHA
Meteoroloji kara haberi verdi. Cehennem sıcakları devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi için bu hafta boyunca da etkisini sürdüreceğini bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; hava sıcaklıklarının, gelecek hafta başına kadar bölge genelinde, mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyretmesi beklendiği ifade edildi.

DENİZE KIYISI OLAN İLÇELER DİKKAT

Açıklamada, özellikle denize kıyısı olan ilçelerde, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Sıcaklıkların, İstanbul'da 31- 34, Edirne'de 35- 38, Kırklareli'de 32- 36, Tekirdağ'da 31- 34, Kocaeli'de 31- 34, Sakarya'da 30- 33 ve Yalova'da 31- 34 derece civarında seyredeceği belirtildi.

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