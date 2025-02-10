Meteoroloji Kayseri için tarih verdi: Kuvvetli kar yağışı geliyor

Kaynak: İHA
Meteoroloji Kayseri için tarih verdi: Kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri'de yarın kuvvetli kar yağışı olacağını duyurdu..

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri'de yarın kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

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Açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Salı günü sabah saatlerinden itibaren Kayseri çevrelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada ayrıca uaşımda aksamalar, tipi, çığ, görüş mesafesinde azalma, kar savrulması, buzlanma ve don olayı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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