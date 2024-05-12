Meteoroloji saat verdi sağanak yağış kuvvetli geliyor. 19 il için sarı kodlu uyarı geldi

Meteoroloji’nin açıkladığı son hava tahminlerde bugün öğleden sonrası için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yer aldı.
Yağışların Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yağışlı hava ile birlikte iç kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.
Öte yandan kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
19 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, 19 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.
Sarı kodlu uyarılan iller şöyle:
Antalya, Burdur, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Adana, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari