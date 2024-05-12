Meteoroloji saat verdi sağanak yağış kuvvetli geliyor. 19 il için sarı kodlu uyarı geldi

Meteoroloji saat verdi sağanak yağış kuvvetli geliyor. 19 il için sarı kodlu uyarı geldi
Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji, 19 il için sarı kodlu uyarı verdi. Yapılan son tahminlerde saat verilerek kuvvetli yağışa karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.
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Meteoroloji saat verdi sağanak yağış kuvvetli geliyor. 19 il için sarı kodlu uyarı geldi 1

Meteoroloji’nin açıkladığı son hava tahminlerde bugün öğleden sonrası için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yer aldı.

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Meteoroloji saat verdi sağanak yağış kuvvetli geliyor. 19 il için sarı kodlu uyarı geldi 2

Yağışların Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat verdi sağanak yağış kuvvetli geliyor. 19 il için sarı kodlu uyarı geldi 3

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat verdi sağanak yağış kuvvetli geliyor. 19 il için sarı kodlu uyarı geldi 4

Hava sıcaklığının yağışlı hava ile birlikte iç kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.

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Meteoroloji saat verdi sağanak yağış kuvvetli geliyor. 19 il için sarı kodlu uyarı geldi 5

Öte yandan kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat verdi sağanak yağış kuvvetli geliyor. 19 il için sarı kodlu uyarı geldi 6

19 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, 19 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

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Meteoroloji saat verdi sağanak yağış kuvvetli geliyor. 19 il için sarı kodlu uyarı geldi 7

Sarı kodlu uyarılan iller şöyle:

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Meteoroloji saat verdi sağanak yağış kuvvetli geliyor. 19 il için sarı kodlu uyarı geldi 8

Antalya, Burdur, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Adana, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari

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