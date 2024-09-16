Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (16 Eylül 2024 hava durumu)

Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (16 Eylül 2024 hava durumu)
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzey ve iç kesimlerde sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Rize ve Ardahan illerinde kuvvetli yağışların görülebileceği belirtildi. Vatandaşların ani sel, su baskını, dolu ve heyelan gibi olası risklere karşı tedbirli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (16 Eylül 2024 hava durumu) 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve iç bölgeleri ile Akdeniz’in iç ve doğu kısımlarında parçalı ve yer yer çok bulutlu hava koşulları bekleniyor. Trakya, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Çanakkale, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop çevreleri, Niğde’nin güneyi ve Kayseri’nin doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (16 Eylül 2024 hava durumu) 2

Hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde ile Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 6 derece azalacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacak.

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Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (16 Eylül 2024 hava durumu) 3

Rüzgar genel olarak güney ve güneybatı yönlerinden, kuzeydoğu bölgelerde ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif ila orta kuvvette esecek.

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Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (16 Eylül 2024 hava durumu) 4

Uyarılar: Yağışların kuvvetli olacağı Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Ardahan çevreleri ile Artvin ve Rize çevrelerinde ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (16 Eylül 2024 hava durumu) 5

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Trakya, Çanakkale ve İstanbul çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Edirne: 27°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İstanbul: 27°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kırklareli: 26°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağış bekleniyor.

Kocaeli: 29°C - Parçalı bulutlu.

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Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (16 Eylül 2024 hava durumu) 6

EGE:

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar: 25°C - Az bulutlu.

İzmir: 30°C - Parçalı ve az bulutlu.

Manisa: 31°C - Parçalı ve az bulutlu.

Muğla: 28°C - Az bulutlu.

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Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (16 Eylül 2024 hava durumu) 7

AKDENİZ:

Bölgenin batısında az bulutlu hava beklenirken, iç ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu, bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Adana: 31°C - Parçalı bulutlu; öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

Antalya: 31°C - Az bulutlu, iç kesimlerde parçalı bulutlu.

Hatay: 30°C - Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Isparta: 28°C - Parçalı ve az bulutlu.

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Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (16 Eylül 2024 hava durumu) 8

İÇ ANADOLU:

Az bulutlu bir hava hâkim, kuzey ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Çankırı, Sivas, Yozgat çevreleri ile Niğde ve Kayseri’nin bazı bölgelerinde yerel sağanak yağış olasılığı mevcut.

Ankara: 26°C - Parçalı ve az bulutlu.

Eskişehir: 27°C - Parçalı ve az bulutlu.

Konya: 28°C - Parçalı ve az bulutlu.

Yozgat: 25°C - Parçalı bulutlu; sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

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Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (16 Eylül 2024 hava durumu) 9

BATI KARADENİZ:

Parçalı ve çok bulutlu bir hava görülürken, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde Sinop’ta kuvvetli yağış ihtimali var.

Bolu: 25°C - Parçalı bulutlu.

Düzce: 29°C - Parçalı bulutlu.

Sinop: 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde yağışın kuvvetli olması bekleniyor.

Zonguldak: 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

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Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (16 Eylül 2024 hava durumu) 10

ORTA VE DOĞU KARADENİZ:

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kıyı kesimlerde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli yağışlar olabilir.

Amasya: 30°C - Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

Artvin: 28°C - Parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra kuvvetli sağanak yağışlı.

Samsun: 29°C - Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Trabzon: 28°C - Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı.

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Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (16 Eylül 2024 hava durumu) 11

DOĞU ANADOLU:

Bölgenin kuzey ve batısında parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak yağış görülebilir. Ardahan çevresinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Erzurum: 26°C - Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı.

Kars: 23°C - Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı.

Malatya: 32°C - Parçalı ve az bulutlu.

Van: 27°C - Parçalı ve az bulutlu.

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Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (16 Eylül 2024 hava durumu) 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU:

Bölgenin genelinde az bulutlu ve açık bir hava hâkim. Batı kesimlerde yer yer parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Diyarbakır: 35°C - Az bulutlu ve açık.

Gaziantep: 30°C - Parçalı ve az bulutlu.

Siirt: 33°C - Az bulutlu ve açık.

Şanlıurfa: 33°C - Az bulutlu ve açık.

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