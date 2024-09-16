Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat (16 Eylül 2024 hava durumu)

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Bölge genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Trakya, Çanakkale ve İstanbul çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Edirne: 27°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İstanbul: 27°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kırklareli: 26°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağış bekleniyor.

Kocaeli: 29°C - Parçalı bulutlu.