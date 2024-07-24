Meteoroloji saat verip 9 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji saat verip 9 ili uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Isparta, Burdur, Antalya’nın iç kesimleri, Denizli’nin doğusu, Konya’nın batısı ve Eskişehir’in güneyinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini artıracak bu yağışlara karşı sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Sivas, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Doğu Akdeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Sıcaklığı:

İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar:

Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Uyarılar:

• Kuvvetli Yağış Uyarısı: Doğu Akdeniz’de öğle saatlerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU:

• Marmara: Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

• Ege: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu.

• Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş’ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli olacak.

• İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Çankırı çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

• Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

• Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

• Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

• Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu.

Denizlerde Hava:

• Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

• Marmara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlı.

• Ege: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

• Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

• Van Gölü: Parçalı ve az bulutlu.