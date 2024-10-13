Meteoroloji tek tek uyardı: Bu 27 ile çok kuvvetli sağanak geliyor (13 Ekim 2024 hava durumu)

HAVA SICAKLIĞI 6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rapora göre; İstanbul, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Manisa, Adana, Hatay, Mersin, Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Ardahan, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars ve Malatya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısında pus, yer yer sis bekleniyor.