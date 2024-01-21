Meteoroloji üç il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelerde, bu gece saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer kar yağışından dolayı oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirildi.