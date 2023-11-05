Meteoroloji uyardı, 7 ilçe için kuvvetli yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda:

“Yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla’nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde bu gün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışın; sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve hortum oluşması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.