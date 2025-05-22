Meteoroloji uyardı: Antalya’da fırtına alarmı! İşte detaylar (22 Mayıs 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Batı Akdeniz’in batısında (Kaş-Kumluca) rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimler parçalı bulutlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Marmara’nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus bekleniyor. Ege ve Marmara’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

RÜZGAR: Kuzey ve doğu kesimlerde güneyli, diğer bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

UYARILAR

Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçecek. Güney kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimler yer yer parçalı bulutlu olacak.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

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AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçecek. Doğu Akdeniz’de sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçecek.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçecek.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçecek.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu

VAN °C, 22°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçecek.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3-5, Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde, Dalga: 1,0-2,0 m, Görüş: İyi, siste zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer sisli, Rüzgar: Güneyli yönlerden 2-4 kuvvetinde, Dalga: 0,5-1,0 m, Görüş: İyi, siste zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan 3-5; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneybatıdan 3-5 kuvvetinde, Dalga: 1,0-2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3-5, Doğu Akdeniz’de batı ve kuzeybatı, zamanla güneybatıdan 3-5 kuvvetinde, Dalga: 1,0-2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: doğu ve kuzeydoğu, zaman zaman kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde, Dalga: 0,25-0,5 m; Görüş: İyi.