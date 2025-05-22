Meteoroloji uyardı: Antalya’da fırtına alarmı! İşte detaylar (22 Mayıs 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Batı Akdeniz’in batısında (Kaş-Kumluca) rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimler parçalı bulutlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Marmara’nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus bekleniyor. Ege ve Marmara’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.
RÜZGAR: Kuzey ve doğu kesimlerde güneyli, diğer bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
UYARILAR
Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçecek. Güney kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimler yer yer parçalı bulutlu olacak.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
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AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçecek. Doğu Akdeniz’de sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçecek.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçecek.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçecek.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu
VAN °C, 22°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçecek.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3-5, Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde, Dalga: 1,0-2,0 m, Görüş: İyi, siste zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer sisli, Rüzgar: Güneyli yönlerden 2-4 kuvvetinde, Dalga: 0,5-1,0 m, Görüş: İyi, siste zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan 3-5; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneybatıdan 3-5 kuvvetinde, Dalga: 1,0-2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3-5, Doğu Akdeniz’de batı ve kuzeybatı, zamanla güneybatıdan 3-5 kuvvetinde, Dalga: 1,0-2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: doğu ve kuzeydoğu, zaman zaman kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde, Dalga: 0,25-0,5 m; Görüş: İyi.