Meteoroloji uyardı. Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Balıkesir hariç), İç Ege, Akdeniz' in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı. Çok kuvvetli geliyor

Hava sıcaklığı: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara' da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 24

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

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