Meteoroloji uyardı! O bölgede sıcaklıklar 5 ila 10 derece artacak

Diyarbakır Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık artışının yaşanacağını açıkladı.

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada 19-30 Nisan arasında hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağını kaydetti. Yapılan açıklamada, "Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklarının, 19 Nisandan itibaren artarak mevsim normallerinin 5-10 dere üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bölgemizdeki il merkezlerinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır 31, Şanlıurfa 32, Mardin 28, Siirt 24 olması bekleniyor" denildi.