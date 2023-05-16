Meteoroloji uyardı. Ülkemizin yarısı kışı yarısı yazı yaşayacak

Meteoroloji'den yapılan son duyuruya göre bugün Doğu Karadeniz'de, Kars, Ardahan ve Hakkari'de sağanak yağış beklenirken sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 3-5 derece artacağı açıklandı. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...

Meteoroloji uyardı. Ülkemizin yarısı kışı yarısı yazı yaşayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATIDA SICAKLIK 3-5 DERECE ARTIYOR

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Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

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Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu' da zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

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Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 24, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 24, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 29, Parçalı ve az bulutlu.

BURSA: 26, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 26, Parçalı bulutlu.

DENİZLİ: 31, Parçalı ve az bulutlu.

MUĞLA: 30, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 33, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu.

KAHRAMANMARAŞ: 27, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 25, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 19, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 24, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 22, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 18, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 16, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı.

ERZURUM: 13, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 22, Parçalı bulutlu.

VAN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 23, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 25, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 25, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve az bulutlu.

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