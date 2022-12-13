İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu birçok ili "turuncu" ve "sarı" kodla uyardı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İstanbullular'ın sokağa çıkmadan önce pencereden hava durumuna görerek gerekli tedbirleri alarak dışarı çıkmaları uyarısında bulunuldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan İstanbullular zor anlar yaşandı. Yollarda su birikintileri oluştu. Birinkiler hem yayalara hem de araç sahiplerine zor anlar yaşattı.

VAPUR SEFERLERİNE LODOS ENGELİ

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

AA'nın haberine göre, Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu seferinde ring uğramasının yapılamadığı bildirildi.