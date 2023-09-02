Meteoroloji ve AFAD bölge bölge uyardı: Çok kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum ve Kastamonu'da yerel olarak kuvvetli yağışların etkili olacağını açıkladı. Ayrıca, Samsun'un doğusu ve Ordu'nun batısında da yer yer çok kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Bahsi geçen bölgelerde yağışların pazartesi sabahına kadar aralıklı olarak devam edeceği öngörülüyor.

Meteoroloji'ye göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'daki Ankara, Eskişehir'in güney ve doğusu, Konya'nın kuzeyi, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde'de de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanaklar ile gök gürültülü sağanaklar et ikili olacak.

Yağışların etkisiyle Orta Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile başkent Ankara'da sel, su baskını, yıldırım, ulaşım aksamaları, kuvvetli rüzgarlar ve yerel dolu gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtildi.

VALİLİKTEN SEL VE DOLU UYARISI

Başkent Ankara'da bu akşam saatlerinden itibaren güney ilçelerinden başlayarak il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanaklar ve güney-doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanaklar ile gök gürültülü sağanaklar beklenirken, bu yağışların yarın akşam saatlerine kadar aralıklı olarak devam edeceği aktarılıyor.

Konuyla ilgili Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

AFAD DA UYARDI

Valiliğe benzer şekilde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sosyal medyadan uyarıda paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"2 Eylül Cumartesi günü, akşam saatlerinden itibaren;

Ankara il genelinde yerel olarak kuvvetli, güney ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli;

Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Kastamonu’da yerel olarak kuvvetli, Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batısında yer yer çok kuvvetli

Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur illeri ile Kütahya ve Eskişehir’in güney, Konya’nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."