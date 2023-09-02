Meteoroloji ve AFAD bölge bölge uyardı: Çok kuvvetli yağış geliyor

AFAD, Meteoroloji'nin sağanak yağış beklediği 18 il için uyarı yayınladı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın Sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını hatırlatıyoruz" denildi.

KAYNAK: AA
Meteoroloji ve AFAD bölge bölge uyardı: Çok kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum ve Kastamonu'da yerel olarak kuvvetli yağışların etkili olacağını açıkladı. Ayrıca, Samsun'un doğusu ve Ordu'nun batısında da yer yer çok kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Bahsi geçen bölgelerde yağışların pazartesi sabahına kadar aralıklı olarak devam edeceği öngörülüyor.

Meteoroloji'ye göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'daki Ankara, Eskişehir'in güney ve doğusu, Konya'nın kuzeyi, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde'de de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanaklar ile gök gürültülü sağanaklar et ikili olacak.

Yağışların etkisiyle Orta Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile başkent Ankara'da sel, su baskını, yıldırım, ulaşım aksamaları, kuvvetli rüzgarlar ve yerel dolu gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtildi.

saganak-yagis.png

VALİLİKTEN SEL VE DOLU UYARISI

Başkent Ankara'da bu akşam saatlerinden itibaren güney ilçelerinden başlayarak il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanaklar ve güney-doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanaklar ile gök gürültülü sağanaklar beklenirken, bu yağışların yarın akşam saatlerine kadar aralıklı olarak devam edeceği aktarılıyor.

Konuyla ilgili Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

ankara-valiligi-uyardi.webp

AFAD DA UYARDI

Valiliğe benzer şekilde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sosyal medyadan uyarıda paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"2 Eylül Cumartesi günü, akşam saatlerinden itibaren;

Ankara il genelinde yerel olarak kuvvetli, güney ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli;

Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Kastamonu’da yerel olarak kuvvetli, Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batısında yer yer çok kuvvetli

Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur illeri ile Kütahya ve Eskişehir’in güney, Konya’nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

afad-sel-uyarisi.jpg

İlgili Haberler
Meteoroloji'den sağanak uyarısı. Bu kez kuvvetli geliyor
Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik uyardı: Balkanlardan geliyor, hafta sonuna dikkat
Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik uyardı: Balkanlardan geliyor, hafta sonuna dikkat
Meteoroloji’den güneybatı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji’den güneybatı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji’den çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Son Haberler
Cem Uzan Galatasaray için canlı yayında ağladı Spor
Cem Uzan Galatasaray için canlı yayında ağladı
Fenerbahçe gol yağdırdı Spor
Fenerbahçe gol yağdırdı
Sokak röportajında 'günahsal boyut' tartışması Güncel
Sokak röportajında 'günahsal boyut' tartışması
Bandırmaspor Sakaryaspor karşısında hata yapmadı Spor
Bandırmaspor Sakaryaspor karşısında hata yapmadı
Filenin Efeleri Yunanistan'ı devirdi Spor
Filenin Efeleri Yunanistan'ı devirdi
Sağanak yağmur koca şehri böyle yuttu. “Verginin karşılığını verin geri” Güncel
Sağanak yağmur koca şehri böyle yuttu. “Verginin karşılığını verin geri”
Melih Gökçek milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef gösterdi Güncel
Melih Gökçek milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef gösterdi