Meteoroloji ve AKOM saat vererek uyardı! Kar yağışı bugün bu şehirlere kabus olacak (21 Şubat 2025)

Altay kar fırtınası asıl etkisini dün göstermeye başladı. Karadeniz üzerinden giriş yapan yeni sistem ile birlikte sıcaklıklar eksi derecelere kadar düştü. Öyle ki pek çok ilde çok kuvvetli kar yağışları görülüyor. Bugün için hem AKOM hem de Meteoroloji, İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Yağışların, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. İstanbul için yağışların Pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bingöl ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği aktarıldı. Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerinde 2-4 derece azalacağı aktarıldı.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşları Meteoroloji dikkatli olunması konusunda uyardı. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ALTAY KAR FIRTINASI KARADENİZ ÜZERİNDEN GİRDİ, İSTANBUL BEMBEYAZ OLDU

Geçtiğimiz günlerde Sibirya üzerinden yeni gelecek Altay kar fırtınası sistemini duyurmuştuk. Bugün gece ise yeni sistemin yurda giriş yapması ile beraber sıcaklıklar eksi derecelere kadar düştü. Karadeniz üzerinden yurda giren yeni sistem etkisini göstermeye başladı. İstanbul, güne yoğun kar yağışı ile uyandı. AKOM ve İstanbul Valiliği dün kar yağışı konusunda vatandaşları uyarmıştı. Meteoroloji ise kar yağışının bugün daha şiddetli olacağının altını çizerken, vatandaşları bu konuda ikazlarda bulundu.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 3°C

Çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütayha ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, -1°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, -3°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı

KONYA °C, -1°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE -2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN -2°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT -6°C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON 0°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -7°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -10°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışl

MALATYA °C, 0°C

Çok bulutlu

VAN °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 5°C

Çok bulutlu

MARDİN °C, 3°C

Çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 7°C

Çok bulutlu