Meteoroloji yeni raporu yayımladı. Hava sıcaklığı hem artacak hem düşecek

Meteoroloji'nin yayımladığı yeni rapora göre hava sıcaklıkları batı bölgelerde azalırken Doğu ve Güneydoğu'da hissedilir derecede artacak.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği, ancak İç Anadolu’nun doğusu ile doğu ve güneydoğu bölgelerde artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SALI GÜNÜNE DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, salı gününden itibaren sıcaklıkların 8-9 derece birden düşerek mevsim normallerine düşeceğini açıkladı.

BÖLGE BÖLGE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 28°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 19°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 16°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 38°C

Az bulutlu

SAMSUN 23°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 18°C, 37°C

Az bulutlu

TRABZON 25°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 32°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 28°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 44°C

Az bulutlu ve açık

Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle;

Ankara : 30-37

İstanbul : 28-30

İzmir : 31-35

Kahramanmaraş : 35-41

Kayseri : 35-38

Sivas : 37-39

Gümüşhane : 38-41

Bayburt : 35-37

Elâzığ : 37-42

Diyarbakır : 41-45

Adıyaman : 39-43

Şanlıurfa : 38-44

Batman : 42-45

Şırnak : 38-40