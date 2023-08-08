Meteoroloji yeni raporu yayımladı. Hava sıcaklığı hem artacak hem düşecek

Meteoroloji'nin yayımladığı yeni rapora göre hava sıcaklıkları batı bölgelerde azalırken Doğu ve Güneydoğu'da hissedilir derecede artacak.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği, ancak İç Anadolu’nun doğusu ile doğu ve güneydoğu bölgelerde artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
SALI GÜNÜNE DİKKAT
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, salı gününden itibaren sıcaklıkların 8-9 derece birden düşerek mevsim normallerine düşeceğini açıkladı.
BÖLGE BÖLGE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 28°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 16°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 38°C
Az bulutlu
SAMSUN 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 18°C, 37°C
Az bulutlu
TRABZON 25°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 12°C, 32°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 44°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 44°C
Az bulutlu ve açık
Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle;
Ankara : 30-37
İstanbul : 28-30
İzmir : 31-35
Kahramanmaraş : 35-41
Kayseri : 35-38
Sivas : 37-39
Gümüşhane : 38-41
Bayburt : 35-37
Elâzığ : 37-42
Diyarbakır : 41-45
Adıyaman : 39-43
Şanlıurfa : 38-44
Batman : 42-45
Şırnak : 38-40