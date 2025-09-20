Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) yeni hava durumu raporu yayımladı. 21 Eylül 2025 günü için 10 ilde yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Eylül 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, 21 Eylül 2025 günü için Doğu Karadeniz başta olmak üzere toplam 10 ilde sağanak yağış öngörülüyor.

saganak.jpg


Öte yandan Meteoroloji dört il için de vatandaşlara sarı kodlu uyarı yaptı. Sarı kodla uyarılan iller arasında Giresun,Trabzon, Rize,Artvin yer alıyor. Bu illerde yaşayan vatandaşlardan ani sel, su baskını ve heyelan riski nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.


Yağış beklenen diğer iller ise şöyle sıralanıyor;
Sivas
Sinop
Samsun
Ordu
Tokat
Ardahan


Bu bölgelerde de aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar etkili olacak.

