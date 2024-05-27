Meteoroloji’den 10 ile uyarı! Çok kuvvetli sağanak vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bildirdiğine göre, yarın sabahın erken saatlerinden itibaren akşam 20.00'ye dek İç Anadolu'da görülecek yağışların; Ankara, Konya, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale ve bunların çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın batı bölgelerinde yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Aniden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, lokal dolu yağışı, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olası risklere karşı vatandaşların dikkatli ve önlem alıcı davranmaları önem taşımaktadır.

İŞTE BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU:

MARMARA Bölgesi: Genellikle parçalı bulutlu olacak, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

• Edirne: Parçalı bulutlu, sıcaklık 27°C.

• İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, sıcaklık 21°C.

• Kırklareli: Parçalı bulutlu, sıcaklık 22°C.

• Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, sıcaklık 21°C.

EGE Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

• Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 19°C.

• Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 25°C.

• İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 28°C.

• Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 23°C.

AKDENİZ Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

• Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 29°C.

• Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 27°C.

• Burdur: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 21°C.

• Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 28°C.

İÇ ANADOLU Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Öğle saatlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

• Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 19°C.

• Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 20°C.

• Konya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 21°C.

• Sivas: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 22°C.

BATI KARADENİZ Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Kastamonu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

• Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 20°C.

• Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 22°C.

• Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 18°C.

• Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 17°C.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

• Artvin: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 25°C.

• Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 19°C.

• Tokat: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 22°C.

• Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 20°C.

DOĞU ANADOLU Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Batısında toz taşınımı bekleniyor.

• Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 20°C.

• Kars: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 20°C.

• Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 25°C.

• Van: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 22°C.

GÜNEYDOĞU ANADOLU Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

• Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 30°C.

• Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 25°C.

• Siirt: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 29°C.

• Şanlıurfa: Parçalı bulutlu, sıcaklık 32...