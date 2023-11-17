Meteorolojiden 12 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, ülkenin büyük bir kısmında gök gürültülü sağanak ve yerel yağışların etkili olması öngörülüyor.

MGM'nin güncel değerlendirmelerine göre, Muş, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde bu gece saatlerinden sonra kuvvetli yağış (21-50 kg/m2) bekleniyor.

Hava durumu tahmininde, genellikle yağmur şeklinde gerçekleşecek olan yağışların, 2500 metre üzerindeki yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği belirtildi.

Kuvvetli yağışlar, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara neden olabilir. Ayrıca, sahil kesimlerinde hortum oluşma riski bulunmaktadır. Bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kod ile uyarılan iller şunlardır: Ağrı, Artvin, Bitlis, Giresun, Hakkari, Hatay, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Van, Şırnak.