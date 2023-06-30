Meteoroloji’den 3 bölge için kritik uyarı. Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

Meteoroloji'den yapılan son tahminlerde; Orta Karadeniz Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde çok kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

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Meteoroloji’den 3 bölge için kritik uyarı. Şemsiyesiz dışarı çıkmayın 1
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Meteoroloji’den 3 bölge için kritik uyarı. Şemsiyesiz dışarı çıkmayın 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den 3 bölge için kritik uyarı. Şemsiyesiz dışarı çıkmayın 3

ORTA VE DOĞU KARADENİZ KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bugün Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin'in, Giresun'un ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Rize'nin kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlar sebebi meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den 3 bölge için kritik uyarı. Şemsiyesiz dışarı çıkmayın 4

DOĞU ANADOLU KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bugün öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den 3 bölge için kritik uyarı. Şemsiyesiz dışarı çıkmayın 5

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den 3 bölge için kritik uyarı. Şemsiyesiz dışarı çıkmayın 6

RÜZGAR

Kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmiyor, genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz'de güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den 3 bölge için kritik uyarı. Şemsiyesiz dışarı çıkmayın 7

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNİ

30 HAZİRAN 2023 CUMA GÜNÜ

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Meteoroloji’den 3 bölge için kritik uyarı. Şemsiyesiz dışarı çıkmayın 8

1 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ GÜNÜ

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Meteoroloji’den 3 bölge için kritik uyarı. Şemsiyesiz dışarı çıkmayın 9

2 TEMMUZ 2023 PAZAR GÜNÜ

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Meteoroloji’den 3 bölge için kritik uyarı. Şemsiyesiz dışarı çıkmayın 10

3 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ GÜNÜ

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Meteoroloji’den 3 bölge için kritik uyarı. Şemsiyesiz dışarı çıkmayın 11

4 TEMMUZ 2023 SALI GÜNÜ

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