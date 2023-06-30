Meteoroloji’den 3 bölge için kritik uyarı. Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.