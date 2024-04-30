Kaynanasının yüzüne tüküren yandı. Yargıtay kararını duyurdu

Kaynanasının yüzüne tüküren yandı. Yargıtay kararını duyurdu
Kaynak: İHA
Eşinin annesine tüküren koca Yargıtay'da ağır kusurlu sayıldı. Durum kadının kişilik haklarına saldırı sayıldı.
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Kaynanasının yüzüne tüküren yandı. Yargıtay kararını duyurdu 1

Ankara'da görülen bir boşanma davasında, ilk derece mahkemesi, eşler arasında farklı kusurlu davranışların yanı sıra davalı erkeğin sürekli olarak fiziksel şiddet uyguladığına ve agresif davrandığına hükmetti.

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Kaynanasının yüzüne tüküren yandı. Yargıtay kararını duyurdu 2

Ayrıca, davalının eşinin annesine karşı aşağılayıcı bir şekilde davrandığı da belirtildi. Bu sebeplerle mahkeme, boşanma kararı aldı.

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Kaynanasının yüzüne tüküren yandı. Yargıtay kararını duyurdu 3

Tarafların avukatları, mahkeme kararına itiraz ederek Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak, istinaf başvuruları reddedildi ve taraflar temyize gitti.

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Kaynanasının yüzüne tüküren yandı. Yargıtay kararını duyurdu 4

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, temyiz başvurusunu değerlendirerek, eşinin annesine karşı yapılan aşağılayıcı davranışı ağır kusur olarak kabul etti.

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Kaynanasının yüzüne tüküren yandı. Yargıtay kararını duyurdu 5

Kararda, evlilik birliğinin temelinden sarsıcı olayların davalı erkeğin ağır kusurlu olduğu vurgulandı. Ayrıca, bu kusurlu davranışların kadının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği belirtildi.

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Kaynanasının yüzüne tüküren yandı. Yargıtay kararını duyurdu 6

Dolayısıyla, tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu nedenle davacı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddedilmesinin doğru olmadığına hükmedildi.

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Kaynanasının yüzüne tüküren yandı. Yargıtay kararını duyurdu 7
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