Gözyüzü griye döndü. Araçlar tozla kaplandı. Görenler telefonuna sarıldı

Şanlıurfa’da gece vakti başlayıp sabaha kadar devam eden toz taşınımı, hayatı olumsuz etkiledi.
Merkez ve çevre ilçeleri, toz taşınımının etkisini yoğun bir şekilde hissetti. Devam eden bu doğa olayı, hava kalitesini düşürdü ve görüş mesafesini kısalttı.
Dün gece başlayan ve saatler geçtikçe yoğunluğunu artıran toz bulutu, sabah işe gitmek üzere araçlarının başına gelen sürücüler tarafından fark edildi. Araçlar tozla kaplandı.
Vatandaşlar, toz bulutunun olumsuz etkilerine karşı önlemler alırken, yetkililerin de bu durumu dikkatle izlediği ifade edildi. Toz bulutunun etkisi halen devam ediyor.
Toz taşınımı, özellikle 2,5 mikronun altındaki partiküllerin kana karışmasıyla çeşitli sağlık risklerine yol açabilir.
Bu partiküller, astım ve diğer solunum yolu hastalıklarının kontrolünü zorlaştırabilir ve hatta ölümlere neden olabilir. Toz taşınımı sırasında yaşanan başlıca sağlık sorunları şunlardır:
Solunum Sorunları: Toz partikülleri, solunum yollarına girerek astım, bronşit gibi mevcut solunum yolları hastalıklarının şiddetlenmesine neden olabilir. Sağlıklı bireylerde de geçici solunum güçlüğüne yol açabilir.
Alerjik Reaksiyonlar: Toz partikülleri, polen, küf ve diğer alerjenler ile birlikte taşınabilir. Bu durum, alerjik rinit, gözde kaşıntı ve ciltte döküntü gibi alerjik reaksiyonları tetikleyebilir.
Göz İrritasyonu: Toz, gözlerde kızarıklık, sulanma ve kaşıntı gibi irritasyonlara neden olabilir.
Özellikle astım ya da bahar alerjisi olanlar bu durumdan olumsuz etkileniyor. Hapşırma, kuru öksürük, gözlerin yaşarması, baş ağrısı gibi semptomlar yaşayabilirler.
Bu nedenle toz taşınımının yoğun olduğu günlerde dışarı çıkmamak veya koruyucu maskeler kullanmak gibi önlemler almak önemlidir.
Yetkililer, toz taşınımının fazla olduğu günlerde hassas grupların özellikle kapalı yerlerde kalmasını ve dışarı çıkılması gerekiyorsa koruyucu maskelerle dışarı çıkmasını öneriyor.