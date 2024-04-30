Gözyüzü griye döndü. Araçlar tozla kaplandı. Görenler telefonuna sarıldı

Gözyüzü griye döndü. Araçlar tozla kaplandı. Görenler telefonuna sarıldı
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Şanlıurfa’da gökyüzü gri bir örtüyle kaplandı. Araçlar toz tabakasıyla örtüldü. Manzarayı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.
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Gözyüzü griye döndü. Araçlar tozla kaplandı. Görenler telefonuna sarıldı 1

Şanlıurfa’da gece vakti başlayıp sabaha kadar devam eden toz taşınımı, hayatı olumsuz etkiledi.

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Gözyüzü griye döndü. Araçlar tozla kaplandı. Görenler telefonuna sarıldı 2

Merkez ve çevre ilçeleri, toz taşınımının etkisini yoğun bir şekilde hissetti. Devam eden bu doğa olayı, hava kalitesini düşürdü ve görüş mesafesini kısalttı.

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Gözyüzü griye döndü. Araçlar tozla kaplandı. Görenler telefonuna sarıldı 3

Dün gece başlayan ve saatler geçtikçe yoğunluğunu artıran toz bulutu, sabah işe gitmek üzere araçlarının başına gelen sürücüler tarafından fark edildi. Araçlar tozla kaplandı.

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Gözyüzü griye döndü. Araçlar tozla kaplandı. Görenler telefonuna sarıldı 4

Vatandaşlar, toz bulutunun olumsuz etkilerine karşı önlemler alırken, yetkililerin de bu durumu dikkatle izlediği ifade edildi. Toz bulutunun etkisi halen devam ediyor.

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Gözyüzü griye döndü. Araçlar tozla kaplandı. Görenler telefonuna sarıldı 5

Toz taşınımı, özellikle 2,5 mikronun altındaki partiküllerin kana karışmasıyla çeşitli sağlık risklerine yol açabilir.

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Gözyüzü griye döndü. Araçlar tozla kaplandı. Görenler telefonuna sarıldı 6

Bu partiküller, astım ve diğer solunum yolu hastalıklarının kontrolünü zorlaştırabilir ve hatta ölümlere neden olabilir. Toz taşınımı sırasında yaşanan başlıca sağlık sorunları şunlardır:

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Gözyüzü griye döndü. Araçlar tozla kaplandı. Görenler telefonuna sarıldı 7

Solunum Sorunları: Toz partikülleri, solunum yollarına girerek astım, bronşit gibi mevcut solunum yolları hastalıklarının şiddetlenmesine neden olabilir. Sağlıklı bireylerde de geçici solunum güçlüğüne yol açabilir.

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Gözyüzü griye döndü. Araçlar tozla kaplandı. Görenler telefonuna sarıldı 8

Alerjik Reaksiyonlar: Toz partikülleri, polen, küf ve diğer alerjenler ile birlikte taşınabilir. Bu durum, alerjik rinit, gözde kaşıntı ve ciltte döküntü gibi alerjik reaksiyonları tetikleyebilir.

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Gözyüzü griye döndü. Araçlar tozla kaplandı. Görenler telefonuna sarıldı 9

Göz İrritasyonu: Toz, gözlerde kızarıklık, sulanma ve kaşıntı gibi irritasyonlara neden olabilir.

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Gözyüzü griye döndü. Araçlar tozla kaplandı. Görenler telefonuna sarıldı 10

Özellikle astım ya da bahar alerjisi olanlar bu durumdan olumsuz etkileniyor. Hapşırma, kuru öksürük, gözlerin yaşarması, baş ağrısı gibi semptomlar yaşayabilirler.

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Gözyüzü griye döndü. Araçlar tozla kaplandı. Görenler telefonuna sarıldı 11

Bu nedenle toz taşınımının yoğun olduğu günlerde dışarı çıkmamak veya koruyucu maskeler kullanmak gibi önlemler almak önemlidir.

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Gözyüzü griye döndü. Araçlar tozla kaplandı. Görenler telefonuna sarıldı 12

Yetkililer, toz taşınımının fazla olduğu günlerde hassas grupların özellikle kapalı yerlerde kalmasını ve dışarı çıkılması gerekiyorsa koruyucu maskelerle dışarı çıkmasını öneriyor.

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Gözyüzü griye döndü. Araçlar tozla kaplandı. Görenler telefonuna sarıldı 13
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