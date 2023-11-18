Meteorolojiden 3 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, hafta sonunda 3 il için kuvvetli fırtınanın yaşanacağını duyurdu.

KAYNAK: İHA
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Bayburt, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde Cumartesi ve Pazar gününde kuvvetli fırtınanın yaşanacağını bildirdi.

Meteorolojiden yapılan yazılı uyarıda, yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erzincan, Bayburt ve Erzurum çevrelerinde gerçekleşecek kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat. 18.11.2023 Cumartesi ve 19.11.2023 Pazar günleri Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde gerçekleşecek olan rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) yer yer tam fırtına (90-110 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

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