Meteorolojiden 4 il için kritik uyarı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, perşembe günü bölgede beklenen yağışların Diyarbakır'ın kuzeyi (Çüngüş, Çermik, Ergani, Eğil, Dicle, Hani, Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp), Batman'ın kuzeyinde (Sason ve Kozluk) ve Şanlıurfa'nın kuzeyinde (Siverek) kuvvetli kar yağışı, Mardin'in doğusunda (Dargeçit, Midyat ve Nusaybin) ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı şeklinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, buzlanma ve don, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.