Meteoroloji’den 5 il için sağanak uyarısı! Öğle saatlerinde dışarı çıkacaklar dikkat

Meteoroloji’den 5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar Ordu ve Giresun'da, sabah saatlerinden itibaren ise Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

Marmara: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

• Edirne: 36°C, az bulutlu ve açık

• İstanbul: 33°C, az bulutlu ve açık

• Kırklareli: 34°C, az bulutlu ve açık

• Kocaeli: 32°C, az bulutlu ve açık

Ege: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

• Afyonkarahisar: 29°C, az bulutlu ve açık

• Denizli: 37°C, az bulutlu ve açık

• İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık

• Manisa: 38°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

• Adana: 40°C, az bulutlu ve açık

• Antalya: 39°C, az bulutlu ve açık

• Hatay: 37°C, az bulutlu ve açık

• Isparta: 31°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

• Ankara: 30°C, az bulutlu ve açık

• Çankırı: 32°C, az bulutlu ve açık

• Eskişehir: 31°C, az bulutlu ve açık

• Sivas: 26°C, parçalı bulutlu

Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

• Bolu: 29°C, az bulutlu ve açık

• Düzce: 31°C, az bulutlu ve açık

• Sinop: 28°C, az bulutlu ve açık

• Zonguldak: 29°C, az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğu ilçeleri, Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

• Amasya: 30°C, parçalı bulutlu

• Artvin: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yerel kuvvetli

• Samsun: 31°C, parçalı bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

• Trabzon: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde yerel kuvvetli

Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

• Erzurum: 25°C, parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

• Kars: 22°C, parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

• Malatya: 33°C, az bulutlu ve açık

• Van: 27°C, parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

• Diyarbakır: 37°C, az bulutlu ve açık

• Gaziantep: 37°C, az bulutlu ve açık

• Siirt: 37°C, az bulutlu ve açık

• Şanlıurfa: 37°C, az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Doğu Karadeniz’in batısında fırtına; Ege ile Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Karadeniz: Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

Marmara: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

Ege: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6; Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

Akdeniz: Hava Durumu: Az bulutlu ve açık ; Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Antalya Körfezi kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0. Görüş: İyi.

Van Gölü: Hava Durumu: Parçalı bulutlu. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.