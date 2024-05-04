Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış uyarısı

Kaynak: İHA
Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin ve Diyarbakır için sağanak yağış uyarısında bulunurken, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü 5 il için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bölgede bugünkü yağışlara ilave olarak pazar sabahı ilk saatlerden itibaren Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mardin'in doğu (Midyat ve Dargeçit) ve Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda (Kulp) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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