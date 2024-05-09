Karlar eridi Meteoroloji’den 2 için kritik uyarı geldi

Kaynak: AA
Karlar eridi Meteoroloji’den 2 için kritik uyarı geldi
Van ve Hakkari'nin yüksek kesimleri için kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle heyelan uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Van ve Hakkari’nin yüksek kesimleri için kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle heyelan uyarısı yapıldı.

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Van ve Hakkari illerinin yüksek kesimlerinde halen yüksek kar örtüsü bulunmaktadır. Önümüzdeki 5 günlük periyotta bölgede aralıklarla yağış bekleniyor.

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Özellikle Van’ın güneyi ile Hakkari’nin kuzeyi yükseklerinde hava sıcaklığının artacağı, rüzgarın zaman zaman kuvvetli, Pazar günüyse fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek heyelan tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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