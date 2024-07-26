Meteorolojiden 5 ile yeni uyarı! Sağanak ve fırtına vuracak

Meteorolojiden 5 ile yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde etkisini artıracak. Samsun'un merkez ve doğu ilçeleri ile Ordu'nun batısında ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu yağışların pazar sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yarın beklenen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

Denizlerde ise Doğu Karadeniz'in batısında (Sinop-Samsun) rüzgar, yarın sabahtan itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazar sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.