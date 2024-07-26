Meteorolojiden 5 ile yeni uyarı! Sağanak ve fırtına vuracak

Düzenleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden 5 ile yeni uyarı! Sağanak ve fırtına vuracak

Meteoroloji, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in 5 ili için gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden 5 ile yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde etkisini artıracak. Samsun'un merkez ve doğu ilçeleri ile Ordu'nun batısında ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu yağışların pazar sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

meteorolojiden-5-il-icin-saganak-ve-firtina-uyarisi-yenicag1.jpg

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yarın beklenen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

meteorolojiden-5-il-icin-saganak-ve-firtina-uyarisi-yenicag2.jpg

Denizlerde ise Doğu Karadeniz'in batısında (Sinop-Samsun) rüzgar, yarın sabahtan itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın pazar sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

meteorolojiden-5-il-icin-saganak-ve-firtina-uyarisi-yenicag3.jpg

meteorolojiden-5-il-icin-saganak-ve-firtina-uyarisi-yenicag4.jpg

meteorolojiden-5-il-icin-saganak-ve-firtina-uyarisi-yenicag5.jpg

meteorolojiden-5-il-icin-saganak-ve-firtina-uyarisi-yenicag6.jpg

meteorolojiden-5-il-icin-saganak-ve-firtina-uyarisi-yenicag7.jpg

meteorolojiden-5-il-icin-saganak-ve-firtina-uyarisi-yenicag8.jpg

meteorolojiden-5-il-icin-saganak-ve-firtina-uyarisi-yenicag9.jpg

meteorolojiden-5-il-icin-saganak-ve-firtina-uyarisi-yenicag10.jpg

meteorolojiden-5-il-icin-saganak-ve-firtina-uyarisi-yenicag11.jpg

meteorolojiden-5-il-icin-saganak-ve-firtina-uyarisi-yenicag15.jpg

İlgili Haberler
Meteoroloji 10 il için saat verip uyardı! Çok kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji 10 il için saat verip uyardı
Meteoroloji'den o iller için sarı kodlu alarm
Son Haberler
Havalimanında inanılmaz görüntüler. "Hayatımda böyle bir havalimanı görmedim" diyerek paylaştı Yaşam
Havalimanında inanılmaz görüntüler. "Hayatımda böyle bir havalimanı görmedim" diyerek paylaştı
İzmir Dikili'de çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor Gündem
İzmir Dikili'de çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Bülent Uygun kahroldu Spor
Bülent Uygun kahroldu
Enflasyon göstergesi beklentiye paralel Ekonomi
Enflasyon göstergesi beklentiye paralel
Hatayspor hedefi belirledi Spor
Hatayspor hedefi belirledi
Sokak sokak ev arayan vatandaşa kötü haber geldi Ekonomi
Sokak sokak ev arayan vatandaşa kötü haber geldi
Malatya'da kaçakçılıkla mücadele Gündem
Malatya'da kaçakçılıkla mücadele