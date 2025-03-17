Meteoroloji’den 7 İl için kritik uyarı! Yağış, çığ ve kuvvetli rüzgar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan, rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

MGM, gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma olayı beklendiğini, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

MGM, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve buzlanma olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 23, en düşük 12; İstanbul’da en yüksek 20, en düşük 13; İzmir’de en yüksek 24, en düşük 17 derece olacak.

Meteoroloji saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geliyor (17 Mart 2025)