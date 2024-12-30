Meteoroloji'den açıklama: Ankara’nın da bulunduğu 19 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Yalova, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Malatya, Ankara, Konya, Erzincan, Tunceli ve Elazığ’da yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Yalova, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Düzce, Zonguldak, Bartın, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Malatya çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Konya'nın kuzeyi, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Elazığ'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Denizli, Amasya, Tokat, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis beklendiğini, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında da çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

MGM; kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ile buzlanma ve çığ hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 7, en düşük 2; İstanbul’da en yüksek 9, en düşük 6; İzmir’de en yüksek 12, en düşük 8 derece olacak.