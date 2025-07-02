Meteorolojiden acil uyarı! Fırtına sabah vuracak: Ne zaman bitecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Batı Akdeniz’de rüzgar, yarın sabah erken saatlerden itibaren kuzeyden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, aynı gün öğleden itibaren etkisini yitirecek.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre: Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevresi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar, Trabzon’un batısında ve Giresun’un doğusunda yerel olarak kuvvetli olacak.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, batı ve güney kıyılarında ise 2-4 derece üzerinde seyredecek.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgar, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. BALIKESİR °C, 30°C: Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C: Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusu zamanla parçalı bulutlu olacak. Rüzgar, kıyılarda kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. A.KARAHİSAR °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C: Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C: Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C: Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, doğusunda kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. ADANA °C, 35°C: Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C: Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C: Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C: Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu olacak. Rüzgar, doğusunda kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. ANKARA °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

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BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçecek. BOLU 10°C, 24°C: Parçalı bulutlu

DÜZCE 15°C, 27°C: Parçalı bulutlu

SİNOP 18°C, 28°C: Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 24°C: Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevresi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Trabzon’un batısı ve Giresun’un doğusunda yağışlar yerel olarak kuvvetli. AMASYA °C, 27°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 24°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu; kuzeydoğusu öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar, batısında kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. ERZURUM °C, 24°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C: Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçecek. DİYARBAKIR °C, 38°C: Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C: Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C: Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C: Az bulutlu ve açık

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