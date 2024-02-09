Meteorolojiden Bursa için sarı kod alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için sarı kod uyarısı yaptı. Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir açıklamada yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Cumartesi günü, saat 09.00'da başlayıp Pazar günü 12.00’a kadar Güney ve güneybatı yönlerinden lodos esmesi bekleniyor." denildi.

Kuvvetli yüksek kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde 40-60 kilometre/saat hamleli 70 kilometre/saatte rüzgar eseceği belirtildi.

Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.