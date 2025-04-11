Meteoroloji'den çiftçilere zirai don uyarısı

Kaynak: İHA
Meteoroloji'den çiftçilere zirai don uyarısı

Bayburt'ta hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Bahar ayında kıştan kalma günler yaşanırken, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle bitkilerin zarar gördüğü zirai don olayına karşı uyarılarda bulundu. Ani sıcaklık düşüşleri nedeniyle zirai don riskinin artacağını, zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunması gerektiğini bildiren meteorolojiden,

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizi etkileyecek soğuk ve yağışlı hava nedeniyle, bu gece (11.04.2025 Cuma) zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" açıklaması yapıldı.

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