Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı! Akşam saatlerine dikkat

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor.

KAYNAK: AA
Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı! Akşam saatlerine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de halen kuvvetli şekilde esen rüzgarın, bu akşam saatlerinden itibaren doğusunda, yarın akşam saatlerinden itibaren batısında güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'deki fırtınanın, çarşamba öğle saatlerinde batısı ile akşam saatlerinde doğusunda etkisini azaltması bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtına, çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacak.

Kuzey Ege'de, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan esecek fırtına, çarşamba öğle saatlerinde kuzeyde ile akşam saatlerinde güneyde etkisini yitirecek.

Güney Ege'de ise rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtına, çarşamba sabah saatlerinde güney ile akşam saatlerinde kuzeyde etkisini kaybedecek.

Denizlerdeki fırtına dolayısıyla ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

meteorolojiden-denizler-icin-firtina-uyarisi-aksam-saatlerine-dikkat-4.jpg

meteorolojiden-denizler-icin-firtina-uyarisi-aksam-saatlerine-dikkat-3.jpg

meteorolojiden-denizler-icin-firtina-uyarisi-aksam-saatlerine-dikkat-2.jpg

meteorolojiden-denizler-icin-firtina-uyarisi-aksam-saatlerine-dikkat-1.jpg

meteoroloji-saat-verip-bolge-bolge-il-il-uyardi-firtina-ve-siddetli-yagis-vuracak-yenicag-1-001.jpg

meteoroloji-saat-verip-bolge-bolge-il-il-uyardi-firtina-ve-siddetli-yagis-vuracak-yenicag-2-001.jpg

meteoroloji-saat-verip-bolge-bolge-il-il-uyardi-firtina-ve-siddetli-yagis-vuracak-yenicag-3-001.jpg

meteoroloji-saat-verip-bolge-bolge-il-il-uyardi-firtina-ve-siddetli-yagis-vuracak-yenicag-4-001.jpg

meteoroloji-saat-verip-bolge-bolge-il-il-uyardi-firtina-ve-siddetli-yagis-vuracak-yenicag-5-001.jpg

meteoroloji-saat-verip-bolge-bolge-il-il-uyardi-firtina-ve-siddetli-yagis-vuracak-yenicag-7-001.jpg

meteoroloji-saat-verip-bolge-bolge-il-il-uyardi-firtina-ve-siddetli-yagis-vuracak-yenicag-8-001.jpg

meteoroloji-saat-verip-bolge-bolge-il-il-uyardi-firtina-ve-siddetli-yagis-vuracak-yenicag-6-001.jpg

meteoroloji-saat-verip-bolge-bolge-il-il-uyardi-firtina-ve-siddetli-yagis-vuracak-yenicag-11-001.jpg

meteoroloji-saat-verip-bolge-bolge-il-il-uyardi-firtina-ve-siddetli-yagis-vuracak-yenicag-12-001.jpg

İlgili Haberler
Meteoroloji saat verip bölge bölge il il uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış vuracak
Meteoroloji saat verip bölge bölge il il uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış vuracak
Meteoroloji 28 ili sarı ve turuncu kod ile uyardı
Meteoroloji’den 9 il için uyarı
Meteoroloji’den 9 il için uyarı
İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’ye göre İstanbul’a kar ne zaman geliyor?
İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’ye göre İstanbul’a kar ne zaman geliyor?
Yağış ve fırtına çok kuvvetli geliyor. Meteoroloji 67 kenti uyardı
Meteorolojiden çok kuvvetli lodos uyarısı. Hızı saatte 90 kilometreyi aşacak
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 162. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 162. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 26 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 26 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Fatih Terim Fonu'ndaki asıl suçlu açıklandı. Yasadışı fahiş faiz almak isteyenler için soruşturma başlatılacak mı?
Fatih Terim Fonu'ndaki asıl suçlu açıklandı. Yasadışı fahiş faiz almak isteyenler için soruşturma başlatılacak mı?
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Son Haberler
Hollanda'daki İskit eserleri Ukrayna'ya iade edildi Dünya
Hollanda'daki İskit eserleri Ukrayna'ya iade edildi
Van’da çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi Gündem
Van’da çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
Fatih Terim fonuna paralar teslim edilirken kamera görüntüleri ortaya çıktı Gündem
Fatih Terim fonuna paralar teslim edilirken kamera görüntüleri ortaya çıktı
Hugo’nun Tolga Ağabey'i yıllar sonra ortaya çıktı Magazin
Hugo’nun Tolga Ağabey'i yıllar sonra ortaya çıktı
Asgari ücrette kritik tarih belli oldu Gündem
Asgari ücrette kritik tarih belli oldu
3 hükümlü kıskıvrak yakalandı Gündem
3 hükümlü kıskıvrak yakalandı
Genç kızları sosyal medyada bekleyen estetik tehlikesi açıklandı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Genç kızları sosyal medyada bekleyen estetik tehlikesi açıklandı. Uzmanı uyarılarını sıraladı