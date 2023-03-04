Doğu bölgeler için fırtına uyarısı

(AA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, kuvvetli fırtına yer yer hamleli tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Öte yandan kuvvetli rüzgar beklenen Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Siirt ve Van için "turuncu, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Rize, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI UYARISI

Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı ve toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.